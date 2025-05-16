В воскресенье заморозки возможны не только на поверхности почвы, но и в воздухе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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На Львовщине прогнозируют заморозки

В течение недели во Львовской области температура сохранялась достаточно низкой. Характер погоды на выходных не изменится. В субботу возможны небольшие, а в воскресенье умеренные дожди.

Ночью температура воздуха может быть на уровне 1 – 6 градусов по Цельсию. Заморозки ночью прогнозируют на поверхности почвы 16 мая, а 17 мая местами и в воздухе. Ночная температура может в субботу может опуститься до 0 – 3 градусов по Цельсию.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 9 – 15 градусов выше нуля. Но метеорологи отмечают, что фактически температура будет ощущаться ниже из-за порывистых ветров.

Судя по графику Укргидрометцентра, уже на следующей неделе начнет теплеть. Так, температура днем в понедельник еще будет на уровне с выходными – около 13 градусов тепла, но во вторник, 20 мая, температура вырастет до 15 градусов, а в среду уже до 20 градусов по Цельсию.



График прогноза погоды на ближайшие дни / Укргидрометцентр