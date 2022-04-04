Занавес опускается: в России отменили спецоформление виз для журналистов и делегаций
4 апреля 2022 , 15:15Читати новину українською
В России продолжают вводить новые ограничения в сфере медиа. В этот раз президент государства-агрессора Владимир Путин подписал новый указ.
В российской Федерации продолжают зачищать информационное место. О нововведениях сообщают пропагандистские СМИ в России.
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В России отменяют спецвизы для журналистов и делегаций
Известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приостановлении упрощенной процедуры оформления виз для официальных делегаций и журналистов. В России это назвали ответом на недружественные действия иностранных стран