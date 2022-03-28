Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, услуга была временно недоступна. Реестры были отключены, чтобы данные украинцев находились в полной безопасности.
Ранее Украинцы вскоре смогут внести в "Дия" факты поврежденного оккупантами имущества
Единый государственный реестр снова работает
Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает.
Как правильно открыть ФЛП в Дие
- Следует пройти по ссылке и авторизироваться.
- Необходимо заполнить онлайн-форму.
- Затем проверить ее и подтвердить свои данные с помощью электронной подписи.
- После этого заявление автоматически попадает в реестр, обработка информации занимает 2 секунды.