Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, послуга раніше була тимчасово недоступна. Реєстри були вимкнені, аби дані українців перебували у повній безпеці.

Раніше Українці незабаром зможуть внести в Дію факти пошкодженого окупантами майна

Єдиний державний реєстр знову працює

Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює.

Як правильно відкрити ФОП у Дії