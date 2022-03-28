Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, послуга раніше була тимчасово недоступна. Реєстри були вимкнені, аби дані українців перебували у повній безпеці.
Раніше Українці незабаром зможуть внести в Дію факти пошкодженого окупантами майна
Єдиний державний реєстр знову працює
Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює.
Як правильно відкрити ФОП у Дії
- Слід пройти за таким посиланням та авторизуватись.
- Необхідно заповнити онлайн-форму.
- Тоді перевірити її та підтвердити свої дані з допомогою електронного підпису.
- Після цього заява автоматично потрапляє в реєстр, обробка інформації займає 2 секунди.