То есть, иными словами, Россия к 2044 году лишится статуса нефтяной монополии, а сама добыча в стране начнет падать с 2020 года. Именно тогда я впервые задался вопросом в своих материалах о том, каковы будут перспективы России с учетом настолько апокалиптических прогнозов.

Читайте Путин серьезно обеспокоен

К 2018 году в открытом доступе появилось большое количество отчетов международных организаций, аналитических агентств, которые все как один твердили о том, что на рубеже 2020-2021 годов добыча "черного золота" в РФ начнет стремительно падать.

Я же в своих статьях неоднократно акцентировал внимание на том, что реальная добыча, как нефти, так и газа в РФ уже начала падать, а за извлекаемые объемы чистого сырья, порою выдают либо газоконденсатную жидкость, либо же, банально побочные продукты извлечения.

В сентябре 2019 года глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в ближайшее десятилетие добыча нефти в РФ сократится почти на 50%, а стоимость добычи одной тонны нефти в России на тот момент уже подорожала в 2,4 раза, а капитальные затраты в 2,8 раза!

Фактически, все эти годы Россия уверенно двигалась к коллапсу своей нефтедобычи, наращивая ее на конвульсирующих месторождениях, для финальной конвульсии которой нужен был последний спазм. И им оказалось сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

В мае 2020 года в статье "Тупиковое сокращение добычи нефти для России, или Патовый блеф "страны-бензоколонки" я отмечал не только безвыходность того положения в которое Россию поставил ОПЕК, но и то, что сокращение добычи в рамках сделки, фактически, подписывает приговор показателям нефтедобычи в целом.

Дело в том, что когда Россия стала сокращать добычу нефти, она фактически совершала осознанное самоубийство, ведь многие месторождения, на которых прекращалась добыча, запустить в будущем было невозможно. И это будущее наступило сегодня.

Важно Угроза полномасштабной войны: Россия развернула 5 армий и новых военных баз

Месторождения истощены

На сегодняшний день доступные месторождения в России практически полностью истощены. В 2019 году "Роснедра" провели инвентаризацию месторождений и, по ее результатам выяснилось, что из 2700 месторождений с суммарными запасами 28,9 миллиарда тонн нефти, 600 месторождений экономически не выгодны для разработки. Объем же нефти на убыточных месторождениях – 5,7 миллиарда тонн!

В январе 2019 года, глава компании "Роснефть" Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о налоговых льготах для ряда месторождений в сумме 40-50 млрд рублей. Данные льготы Сечин попросил для Приобского месторождения, обосновав просьбу тем, что лишь 10% извлекаемой на нем субстанции это нефть, а остальные 90% — вода и прочие примеси.

И это не удивительно, ведь еще в отчете Минприроды РФ "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2016-17 гг." черным по белому говорилось об истощении месторождений на Урале более чем на 70%, а в Западной Сибири – более чем на 50%.

В сентябре 2019 года Минфин РФ всерьез обеспокоился ростом льгот для нефтяной отрасли и отметил, что такими темпами, при сохранении цен около 60 долларов за баррель, к 2033 году до 90% отрасли будет обеспечиваться за счет поддержки бюджета.

И вот, завершился 2021 год и когда ОПЕК в рамках ослабления ограничения добычи, дал возможность увеличить ее участникам сделки, Россия этого сделать не смогла. Вместо этого стали говорить об исчерпании потенциала наращивания добычи.

Завершился 2021-й. Как и прогнозировалось, коллапс нефтедобычи наступил. Осталось только занять места в первых рядах. Ведь дальше будет только интереснее.

Крым и Донбасс стали началом конца для русских патриотов: смотрите видео