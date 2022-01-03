Украинский блоггер, известный как ZLOY_ODESSIT, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Чаще обсуждает ситуацию во временно оккупированном Крыму и на Донбассе, а также поражения России
Занимайте места в первых рядах: в России наступил коллапс
Занимайте места в первых рядах: в России наступил коллапс / Из архива 24 канала
Апокалипсис нефтедобычи в России – успейте занять первые ряды. В марте 2016 года, тогдашний главы Минприроды России Сергей Донской заявил, что выявленных запасов нефти в России хватит не более чем на 28 лет, а добыча по прогнозам министра начнет падать уже с 2020 года!
То есть, иными словами, Россия к 2044 году лишится статуса нефтяной монополии, а сама добыча в стране начнет падать с 2020 года. Именно тогда я впервые задался вопросом в своих материалах о том, каковы будут перспективы России с учетом настолько апокалиптических прогнозов.
К 2018 году в открытом доступе появилось большое количество отчетов международных организаций, аналитических агентств, которые все как один твердили о том, что на рубеже 2020-2021 годов добыча "черного золота" в РФ начнет стремительно падать.