То есть, иными словами, Россия к 2044 году лишится статуса нефтяной монополии, а сама добыча в стране начнет падать с 2020 года. Именно тогда я впервые задался вопросом в своих материалах о том, каковы будут перспективы России с учетом настолько апокалиптических прогнозов.

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Добыча "черного золота" в России

К 2018 году в открытом доступе появилось большое количество отчетов международных организаций, аналитических агентств, которые все как один твердили о том, что на рубеже 2020-2021 годов добыча "черного золота" в РФ начнет стремительно падать.