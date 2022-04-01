На занятых территориях оккупанты живут в местных домах, а гражданских держат в заложниках
Источник:Генштаб ВСУ
Вражеские войска используют дома мирных жителей на временно оккупированных территориях. Людей держат в заложниках.
Кроме того, оккупанты продолжают мародерить и издеваться над мирными жителями. Об этом сообщили в Генштабе 1 апреля.
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В домах местных враги размешивают своих военных.
На временно занятых территориях враг продолжает свои противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов.
– говорится в сообщениях.
В отдельных районах оккупанты пытаются заставить предпринимателей перейти на расчет за товары российскими рублями.
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