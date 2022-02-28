Заоблачные цены на хлеб: украинцев просят говорить о корыстности предпринимателей
Источник:пресс-служба Госпродпотребслужбы
С началом вторжения России некоторые предприниматели могут специально повышать цены на продукты, которые все часто покупают. Украинцев просят сообщать о подобном стяжательстве.
Об этом призвали в Госпродпотребслужбе. Они напомнили, что предприниматели сейчас не имеют права, согласно закону, повышать цены.
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Цены могут быть завышены, но есть условие
Стоимость популярных продуктов питания должна оставаться такой, какой и была до полномасштабной войны с Россией. Речь идет о периоде до 23 февраля 2022 года.
Однако предприятия все же могут повышать цены, но лишь на разрешенном законом уровне. Если же стоимость больше, то украинцев просят немедленно говорить о подобных случаях.
Во времена, когда вся страна сплотилась для противодействия военной агрессии, повышение цен на хлеб и другие продукты недопустимо,
– подчеркнули в Госпродпотребслужбе.
О неправомерном повышении цен можно сообщить саму Госпродпотребслужбу или же ее территориальные органы. Нужно точно указать название и адрес магазина или супермаркета. Это можно сделать через:
- телефоны 050 230 04 28 а380 (96) 000 98 23;
- электронную почту info@dpss.gov.ua;
- чат-бот, который работает в телеграме.
Напомним, что среди социально значимых продуктов: хлеб, сахар, макароны, мука, масло, масло, гречка, яйца и другие товары, которые украинцы часто покупают в магазинах.
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