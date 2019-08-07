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      Заоблачный штраф и забавное наказание: мужчина в Испании выбросил холодильник в ущелье

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      Испанские полицейские придумали оригинальное наказание для мужчины, который выбросил старую бытовую технику в ущелье вдоль дороги. Теперь он должен заплатить заоблачный штраф и самостоятельно вытащить свой холодильник.

      Инцидент произошел на юге Испании. Мужчина, который работал в компании, занимающейся перебаткой бытового электронного оборудования, выбросил холодильник с моста, сообщили в The Guardian.

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      К слову, по законодательству страны, бытовую технику нужно утилизировать, а не просто выбросить. Полиция могла бы и не узнать о правонарушениях, если бы весь процесс не снял на видео друг мужчины. Поэтому правоохранители нашли "героя" и заставили его заплатить штраф в 45 тысяч евро.

      Но кульминацией истории стало требование полиции сдать холодильник на утилизацию. Понятно, что для этого мужчине вместе с товарищем самостоятельно пришлось вытащить старую технику из ущелья.

      Смотрите видео: мужчина в Испании выбросил холодильник в ущелье

      Стоит добавить, что штраф получит и компания по утилизации бытовой техники, в которой мужчина работал до инцидента. Компании грозит штраф в размере до 300 тысяч евро за то, что они:

      • хранили 50 стиральных машин и 20 холодильников просто во дворе, без специальных контейнеров для их хранения;

      • не смогли предоставить доказательства того, что в течение последних 10 лет они доставляли отходы бытовой техники компании, уполномоченно их переделывать.

      Почему важно перерабатывать бытовую технику, а не выбрасывать ее?Холодильники и морозильные камеры являются одними из наиболее токсичных бытовых товаров, если их неправильно утилизировать. Они содержат газы, которые могут нанести серьезный вред окружающей среде.


      Почему важно перерабатывать бытовую технику, а не выбрасывать ее

      blog_ava
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      Теги: Законодательство Полиция Курьезные новости
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