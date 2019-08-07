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      Захмарний штраф та кумедне покарання: чоловік в Іспанії викинув холодильник в ущелину

      399 Читать новость на русском
      Чоловік в Іспанії викинув холодильник в ущелину
      Чоловік в Іспанії викинув холодильник в ущелину / www.theguardian.com

      Іспанські поліцейські вигадали оригінальне покарання для чоловіка, який викинув стару побутову техніку в ущелину обабіч дороги. Тепер він має сплатити захмарний штраф та самотужки витягти свій холодильник.

      Інцидент трапився на півдні Іспанії. Чоловік, який працював у компанії, що займається перероблюванням побутового електронного обладнання, викинув холодильник з мосту, повідомили у The Guardian.

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      До слова, за законодавством країни, побутову техніку потрібно утилізувати, а не просто викинути. Поліція могла б і не дізнатися про правопорушення, якби весь процес не зняв на відео друг чоловіка. Відтак правоохоронці знайшли "героя" і змусили його заплатити штраф у 45 тисяч євро.

      Але кульмінацією історії стала вимога поліції здати холодильник на утилізацію. Зрозуміло, що для цього чоловікові разом з товаришем самотужки довелося витягти стару техніку з ущелини. 

      Дивіться відео: чоловік в Іспанії викинув холодильник в ущелину

      Варто додати, що штраф отримає і компанія з утилізації побутової техніки, у якій чоловік працював до інциденту. Компанії загрожує штраф у розмірі до 300 тисяч євро за те, що вони:

      • зберігали 50 пральних машин і 20 холодильників просто у дворі, без спеціальних контейнерів для їх зберігання;

      • не змогли надати докази того, що протягом останніх 10 років вони доставляли відходи побутової техніки компанії, уповноваженій їх переробляти.

      Чому важливо переробляти побутову техніку, а не викидати її?Холодильники та морозильні камери є одними з найбільш токсичних побутових товарів, якщо їх неправильно утилізувати. Вони містять гази, які можуть завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу.


      Чому важливо переробляти побутову техніку, а не викидати її

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Курйозні новини Поліція Законодавство
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