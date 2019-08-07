Захмарний штраф та кумедне покарання: чоловік в Іспанії викинув холодильник в ущелину

Іспанські поліцейські вигадали оригінальне покарання для чоловіка, який викинув стару побутову техніку в ущелину обабіч дороги. Тепер він має сплатити захмарний штраф та самотужки витягти свій холодильник.

Інцидент трапився на півдні Іспанії. Чоловік, який працював у компанії, що займається перероблюванням побутового електронного обладнання, викинув холодильник з мосту, повідомили у The Guardian.

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До слова, за законодавством країни, побутову техніку потрібно утилізувати, а не просто викинути. Поліція могла б і не дізнатися про правопорушення, якби весь процес не зняв на відео друг чоловіка. Відтак правоохоронці знайшли "героя" і змусили його заплатити штраф у 45 тисяч євро.

Але кульмінацією історії стала вимога поліції здати холодильник на утилізацію. Зрозуміло, що для цього чоловікові разом з товаришем самотужки довелося витягти стару техніку з ущелини.

Дивіться відео: чоловік в Іспанії викинув холодильник в ущелину

Варто додати, що штраф отримає і компанія з утилізації побутової техніки, у якій чоловік працював до інциденту. Компанії загрожує штраф у розмірі до 300 тисяч євро за те, що вони:

• зберігали 50 пральних машин і 20 холодильників просто у дворі, без спеціальних контейнерів для їх зберігання;

• не змогли надати докази того, що протягом останніх 10 років вони доставляли відходи побутової техніки компанії, уповноваженій їх переробляти.

Чому важливо переробляти побутову техніку, а не викидати її?Холодильники та морозильні камери є одними з найбільш токсичних побутових товарів, якщо їх неправильно утилізувати. Вони містять гази, які можуть завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу.





Чому важливо переробляти побутову техніку, а не викидати її