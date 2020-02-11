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      Заочный арест экс-регионала Клюева отменили

      22 Читати новину українською
      Андрей Клюев / khersonnews.com

      В начале января 2020 года бывшего вице-премьер-министра правительства Азарова Андрея Клюева заочно арестовали. Через месяц апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение об отмене своего же постановления.

      Об этом говорится в решении суда.

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      В заключении коллегии судей апелляционной палаты ВАКС сообщили, что следствие в уголовном производстве было остановлено. Судьи отметили, что в материалах производства нет основания, которые бы указывали, что подозреваемый будет принимать меры по уничтожению или сокрытию важных для следствия документов.

      Что известно об Андрее Клюеве?
      В Украине его подозревают в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением с мая 2010 по апрель 2011 года. В начале января 2020 года его заочно арестовали.

      По данным следствия, бывший чиновник завладел средствами государства в пользу предприятий, где имел существенную долю. В частности, ОАО "Завод полупроводников" получил 170 миллионов гривен, АО "ПКП "Металлист" – 3,28 миллиона гривен, ООО "Рекуперация свинца" – 22 миллиона гривен.

      В ВАКС объяснили: чтобы избрать меру пресечения, следствие по делу нужно было сначала восстановить, а затем снова остановить. Это постановление вступило в силу с момента провозглашения, оно является окончательным и обжалованию не подлежит.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Антикоррупционный суд Арест Андрей Клюев
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