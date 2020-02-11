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      Заочний арешт ексрегіонала Клюєва скасували

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      Андрій Клюєв / khersonnews.com

      На початку січня 2020 року колишнього віцепрем'єр-міністра уряду Азарова Андрія Клюєва заочно арештували. Через місяць апеляційна палата Вищого антикорупційного суду прийняла рішення про скасування своєї ж постанови.

      Про це йдеться у рішенні суду.

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      У висновку колегії суддів апеляційної палати ВАКС повідомили, що слідство у кримінальному провадженні було зупинене. Судді відзначили, що в матеріалах провадження немає підстав, які б вказували, що підозрюваний вживатиме заходів щодо знищення чи приховування важливих для слідства документів.

      Що відомо про Андрія Клюєва? В Україні його підозрюють у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем з травня 2010 по квітень 2011 року. На початку січня 2020 року його заочно заарештували.

      За даними слідства, колишній чиновник заволодів коштами держави на користь підприємств, де мав істотну частку. Зокрема, ВАТ "Завод напівпровідників" отримав 170 мільйонів гривень, АТ "ВКП "Металіст" –  3,28 мільйона гривень, ТОВ "Рекуперація свинцю" –  22 мільйони гривень. 

      У ВАКС пояснили: щоб обрати запобіжний захід, слідство у справі потрібно було спершу відновити, а потім знову зупинити. Ця ухвала стала чинною з моменту проголошення, вона є остаточною й оскарженню не підлягає.

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини політики Новини України Андрій Клюєв Арешт Антикорупційний суд Гроші
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