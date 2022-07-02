Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Свое мнение он высказал 24 каналу.

Внимание Запад уже сделал эту войну своей, не может отступать, – Пионтковский

По его словам, заявления западных политиков начали звучать увереннее и громче. Они реагируют на цинические действия россиян с поставкой в Украину все большего вооружения и противовоздушной обороны.

То есть риторика изменилась. На это повлияло и общественное мнение, и вообще кремлевский диктатор Путин со своими циничными ракетными обстрелами окончательно стал костью в горле чуть ли не для всего мира.

Запад вступил в "холодную войну". Также Запад уже окончательно определился, что будет уничтожать нынешнюю путинскую Россию,

– подчеркнул Фейгин.

Также следует напомнить, что общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения России составляет примерно 6,9 миллиарда долларов.

Внимание! Украинские военные уже имеют возможность пользоваться оружием, предоставленным в США. В Пентагоне отметили, что ВСУ не просто бьют им по врагу, но и делают это успешно. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил стремление Североатлантического союза перевооружить наше государство.

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Напомним, что наши защитники 2 июля отразили сразу несколько штурмов врага на разных участках фронта. Кроме этого, были массированы обстрелы на разных направлениях и россияне нанесли два авиаудара. Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ.