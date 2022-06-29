Российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что этот саммит оправдал все ожидания. Об этом он сказал 24 каналу.

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Более того, по его словам, сейчас на саммите НАТО словосочетание "победа Украины" звучит еще более твердо и решительно, чем еще два дня назад на саммите "Большой семерки".

Война Запада

Это подтверждается и практическими решениями: и закупкой современных систем противовоздушной обороны для Украины и утверждением пакета военной помощи.

Все это здорово. Хотелось бы, чтобы это быстрее претворялось в жизнь в еще больших объемах военного вооружения для Украины, чтобы можно было быстрее перейти в контрнаступление,

– подчеркнул Пионтковский.

Кроме этого, как он добавил, это и была демонстрация жесткой решимости Запада защищать Украину.

"Уже вложили столько политического капитала. Запад уже сделал эту войну своей войной, и отступать он уже не может", – заверил публицист.

Справка. Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде в среду, 29 июня, одобрили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального вооружения, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности.

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Президент Украины выступил на саммите НАТО в Мадриде. Во время своей речи он подчеркнул, что наше государство нуждается в гарантиях безопасности, которые ему могут предоставить в Альянсе.

В то же время он задал им риторический вопрос: просуществует ли Альянс в условиях, когда Россия нападет на какую-либо из стран, уже входящих в него.

Внимание! Лидеры НАТО на саммите согласовали новую Стратегическую концепцию и дальнейшие планы. Альянс также пришел к выводу, что Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом регионе.

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