Решится ли окружение Путина его убрать

Впрочем, в России доминирует страх. Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его мнению, оцепление президента России Владимира Путина могло бы сделать что-то похожее, как когда-то сделали с Михаилом Горбачевым: довести до неизлечимой болезни и закрыть в санатории.

Запад подталкивает этих людей к каким-либо решительным шагам. Однако они пока не продвигаются,

– заверил Фейгин.

По словам российского правозащитника, Соединенные Штаты Америки и публичными, и непубличными методами доказали свою позицию, мол, "уберите этого сумасшедшего". А дальше решать уже россияне.

Марк Фейгин предположил, что из-за страха часть окружения Владимира Путина думает о том, как его убрать. Впрочем, кое-кто раньше времени убежал, чтобы сказать сейчас "мы здесь ни при чем".

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