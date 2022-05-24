Чи наважиться оточення Путіна його прибрати
Втім, наразі в Росії домінує страх. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
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На його думку, оточення президента Росії Володимира Путіна могло б зробити щось схоже, як колись зробили з Михайлом Горбачовим: довести до невиліковної хвороби і закрити у санаторії.
Захід підштовхує цих людей до якихось рішучих кроків. Однак вони поки не просуваються,
– запевнив Фейгін.
За словами російського правозахисника, Сполучені Штати Америки і публічними, і непублічними методами довели свою позицію, мовляв, "приберіть цього божевільного". А далі вирішувати мають вже росіяни.
Марк Фейгін припустив, що через страх частина оточення Володимира Путіна думає про те, як його прибрати. Втім, дехто завчасно втік, аби сказати зараз "ми тут ні до чого".
Марк Фейгін про ймовірність ліквідації Путіна: дивіться відео
Ліквідація Володимира Путіна: що треба знати
- Екскомандувач британської армії Річард Кемп розповів, що Захід не повинен виключати можливість ліквідації Путіна.
- Річард Кемп розповів, що Путін є "постійною та смертельною загрозою" і його вбивство могло б бути "неприємним" для декого, проте це допоможе врятувати тисячі життів.
- На його думку, НАТО має розглянути всі варіанти відсторонення Путіна від влади.
- Схожу заяву зробив і Крістофер Стіл, колишній керівник британської розвідки MI6.
- Крістофер Стіл переконаний, що Володимира Путіна відсторонять від керівництва країною. У крайньому разі – уб'ють свої ж люди.
- Він підкреслив, що з Путіним неможливо буде вести справи, коли війна проти України завершиться.
- Крім того, ексглава британської розвідки висловив недовіру очільнику Росії, адже має сумніви, що останній не зірве мирні домовленості.
- У своєму інтерв'ю Стіл додав, що не може собі уявити, яким чином Володимир Путін повернеться на міжнародну арену, саме тому його, ймовірно, вб'ють.