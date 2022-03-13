Відповідну інформацію розповів Річард Кемп на 18 день війни, яку Росія почала проти України. Зокрема екскомандувач пояснив, що життя Путіна не має більшої цінності, ніж життя тих, кого він вбив та може вбити в Україні та інших країнах світу.

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Захід не повинен виключати варіант ліквідації Путіна

Річард Кемп розповів, що Путін є "постійною та смертельною загрозою" і його вбивство могло б бути "неприємним" для декого, проте це допоможе врятувати тисячі життів.

НАТО і західні союзники не повинні виключати можливість вбивства президента Росії Володимира Путіна,

– сказав ексначальник британської армії.

Зокрема пояснив, що НАТО має розглянути всі варіанти відсторонення Путіна від влади. Також додав, що російському президенту треба було б принаймні висунути звинувачення у військових злочинах.

"Найкраще було б побачити Путіна скинутого, заарештованого і судимого або в Росії, або в Міжнародному суді", – повідомив полковник.

Проте додав, що це навряд чи колись відбудеться. Однак пояснив, що він є "верховним головнокомандувачем" російських військ, який віддав наказ почати загарбницьку війну і є законною мішенню.

"Усама бен Ладен, глава самопроголошеної "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді та іранський командувач Касем Сулеймані – всі вони становили пряму загрозу Заходу. Всі вони були вбиті, щоб протистояти цим загрозам. Путін є постійною і смертельною загрозою, яка залишиться, поки він перебуває при владі", – підсумував Річард Кемп.

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