Запад до сих пор требует от России объяснений о войсках на границе с Украиной – Голос Америки

Россия до сих пор не предоставила Западу аргументированных объяснений о причинах накопления своих военных сил в оккупированном Крыму и возле границ Украины. Это подтвердил на заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель миссии США в этой организации.

В то же время в ООН отметили, что на востоке Украины выросла военная активность. Также увеличивается количество жертв среди гражданских.

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Саммит в Женеве

Глава Кремля Владимир Путин и президент США Джо Байден встретились 16 июня в Женеве. Инициатором был Байден. После разговора президенты общались с журналистами, но не вместе. Команда Байдена требовала, чтобы пресс-конференции состоялись отдельно.

Что интересно, эксперты анализируют встречу по-разному. Некоторые считают, что событие произошло очень спокойно и безрезультатно. В то же время другие уверены, что Байден подал громкий сигнал Путину.

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