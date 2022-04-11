Запад должен минимизировать контакты с РФ: там не будет цивилизации, а вся их культура – в Буче

Страны Запада должны свести к минимуму все контакты с Россией. Там ведь никогда не будет никакого цивилизационного развития. А вся их культура сводится к зверству военных в Буче.

Об этом сказал 10 апреля советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир одного из украинских телеканалов.

Заметьте Европа должна понимать: заигрывать с пророссийскими политиками – звать "русский мир" – Подоляк

Пророссийские взгляды – уже прошлое

Он считает, что преступления россиян в Киевской области и обстрел людей на вокзале в Краматорске оказали большое влияние на положение вещей.Мол, трагедии уже подталкивают Европу к радикальным действиям в отношении агрессора.

В то же время Подоляк подчеркнул, что его огорчает наличие пророссийских взглядов, еще иногда встречающихся на Западе. Ведь это то, что должно стать вчерашним днем, но бывает у некоторых мировых лидеров. В качестве примера он вспомнил премьера Венгрии – Виктора Орбана.

Россия не будет по нравственно-этическим проявлениям уже никогда цивилизованным государством. Вы должны это принять, минимизировать с ним контакт. Вся русская культура в Буче, в конкретных массовых захоронениях,

– обратился к Западу Подоляк.

Он не понимает и то, как 140 европейских компаний могут продолжать работу в России. Также советник главы Офиса Президента считает, что необходимо уменьшать поставки энергетических ресурсов из этой страны.

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