Запад должен отказаться от российского газа из-за требования платить рублями, – Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Россия объявляет газовую войну. Все из-за того, что страны ЕС и G7 отказались платить за газ в рублях.

Согласно заметке Андрея Ермак, действия контрактов на поставку газа будут остановлены, если покупатели из "недружественных стран" не выполнят новых условий оплаты с 1 апреля.

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Он отметил, что россияне нарушают все условия рынка и логики ради спасения рубля.

Запад сейчас должен отвечать максимально жестко – отказом от российских энергоносителей. Кто-то не может это сделать быстро, но другого выхода на будущее уже нет,

– сообщил Андрей Ермак.

Кроме того, добавил, что эмбарго на российские нефть и газ должно стать приоритетом для всех.

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