Запад говорит с Украиной на равных, мы становимся символом демократии, – Подоляк

Украина продемонстрировала невероятную силу и мужество в борьбе с российскими оккупантами. Мир не верил, что мы сможем не только сдержать врага, но и нанести ему большие потери.

Украина продумала, что способна защитить от российских оккупантов не только себя, но и весь цивилизованный мир. Воины ВСУ стали героями, которыми восхищаются во всех уголках планеты.

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Украина – символ демократии

Как подчеркнул советник Офиса Президента Михаил Подоляк, мир с началом войны увидел, что Украина – это мощное государство с лидерским духом, а не провинция со слабой экономикой.

С нами начали говорить на равных. Украина стала символом ценностей свободы и демократии, и визиты наших партнеров это подтверждают,

– сказал Подоляк.

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