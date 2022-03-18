Запад хочет, чтобы Украина сама сломала шею Путину, – Пионтковский

Соединенные Штаты Америки заявляют, что не будут вступать в войну России против Украины, пока не пострадают страны НАТО. Они хотят, чтобы Владимир Путин потерял силы еще на территории Украины.

Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он заявил, что Запад откровенно говорит, что хочет, чтобы украинцы сами победили путинский режим.

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"Я ссылаюсь в последние дни на статью философа Фрэнсиса Фукуямы, где он пишет, что было бы выгоднее, чтобы Украина сама без помощи Запада сломала шею Путину. В этом случае удастся избежать опасности эскалации", – рассказал Пионтковский.

Все полагаются на Украину

Публицист считает, что ядерное оружие Путин удерживает для НАТО. Он отметил, что Сергей Лавров откровенно угрожал – когда Словакия пришлет Украине оружие, то ударят всеми средствами.

Пока Путину удается шантаж. Спасти от этого Запад может только Украина, когда победит. Весь мир надеется, что она спасет от ядерного маньяка,

– сказал Пионтковский.

Он добавил, что российское общество беспомощно и бессильно, а у Запада много сил, но боится.

Пионтковский о войне России против Украины: смотрите видео