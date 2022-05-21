Запад хочет создать "пояс безопасности" вокруг России, – Пойта

Сейчас в мире выстраивают стратегию, где ослабляют Россию. Появляется определенный пояс безопасности даже среди тех стран, которые ранее были внеблоковыми.

Об этом 24 канала рассказал Юрий Пойта – руководитель отдела Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network и международный обозреватель. По его словам, появляется целая тенденция западного мира к стране-убийце и террористке.

Это ключевая задача для США, – Пойта объяснил, почему Байден сосредоточился и на Азии.

Нарисуется тренд по новой безопасности в Европе, – Пойта

Международный обозреватель констатировал, что Запад готов создать "пояс безопасности" вокруг России. Мол, нынешняя стратегия безопасности продемонстрировала свою неэффективность.

Думаю, что да. Нарисуется тренд и тенденция к тому, что должна быть совершенно новая "архитектура безопасности" в европейском регионе.

– заметил Пойта.

Он выразил мнение, что это заметно и на примере Украины. Все видят, что Россия продолжает создавать ряд угроз, в том числе стран НАТО.

Требования же, которые в Кремле ранее выдвигались по поводу построения новой безопасности, фактически означали бы разрушение действующей системы безопасности, в том числе на уровне Североатлантического альянса.

Юрий Пойта Международный обозреватель Все же для украинского руководства и ряда стран-партнеров Украины задача формировать "новую архитектуру безопасности", в которой украинское государство будет играть ключевую роль, потому что будет "буфером" между Россией и западной Европой.

Какие страны помогут строить новую систему безопасности

Также международный аналитик отметил, что Украина будет ключевым государством с точки зрения безопасности и военных возможностей. Фактически будет одним из мощнейших военных потенциалов в европейском регионе.

"Ее построение система обороны все же будет осуществляться не на устаревших советских принципах, а на современных. В частности, с использованием новейших технологий США и построения новой системы военной безопасности", - предположил он.

Пойта прокомментировал новый "пояс безопасности", инициированный Западом: смотрите видео

Пойта отметил, что новая система безопасности будет обеспечивать защиту не только Украины, но и всех стран Североатлантического альянса. Однако система будет строиться не с учетом всех членов НАТО, а именно тех партнеров, которые готовы выступать в "архитектуре безопасности".

Это, прежде всего, Великобритания. Может быть Турция однозначно Польша. Это страны Балтии. Возможно, и другие страны, которые будут готовы присоединиться к этому и не только выступить гарантом безопасности Украины, но и элементами новой "архитектуры безопасности".

Новая система безопасности стран Запада: что известно

О новой системе безопасности цивилизованного западного мира говорят уже давно. Резко этот вопрос встал, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину – кровавую войну в центре Европы.

Интересно, что еще в начале февраля, когда в Украине еще не было новой войны, президент Франции заявлял о необходимости разработать новую систему гарантий безопасности в Европе. Этот вопрос Эммануэль Макрон обсуждал с европейскими лидерами и с российским диктатором Путиным.

Руководитель Офиса украинского президента часто отмечал , что именно Украина сегодня как-никак заслуживает того, чтобы быть лидером новой системы безопасности в мире. Андрей Ермак говорил, что наша страна доказывает это на примере героического противостояния.

Интересно – в США все больше хотят видеть поражение России: детали в видео