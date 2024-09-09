Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что присутствие России не является обязательным. Однако из-за такого желания Запада, Украина может рассмотреть выгодного для себя кандидата, для примера, кого-то из представителей российской оппозиции.

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Почему Запад хочет видеть Россию на втором саммите мира

По словам главного консультанта, страны Запада сейчас живут больше в мире теории, чем практики. Как раз таки на теории мир – это когда две страны, которые воюют, встречаются. То есть Украина должна была бы встретиться с Россией.

Они забывают историю. На мирные переговоры в Тегеране в 1943 году Гитлера никто не приглашал, так же и в Ялту в 1945 году. Тогда не стоял вопрос, что если есть война между двумя странами, чтобы были представители обеих сторон,

– объяснил Ус.

Сейчас же реалии другие, по его мнению, происходит деградация мировых политических элит, что ставит под сомнение существование мировых институтов. На Западе уже сформировался определенный "тренд" относительно стремления привлечь Россию для саммита.

Обратите внимание! Кроме Германии, Италия и Швейцария тоже заявили, чтобы Россия была на втором саммите мира, о чем подписали декларацию. Руководители итальянского и швейцарского МИД призвали к созданию "совместной переговорной платформы".

Главный консультант объяснил, что также важно понять, кого Запад хочет видеть. Это может быть представитель России, но не обязательно представитель Владимира Путина.

В конце концов, Запад имеет свои контакты с российской оппозицией, представителя которого могут пригласить на следующий саммит мира.

Из-за того, что наши партнеры часто говорят о необходимости видеть Россию на втором саммите мира, Украине нужно будет подумать над тем, кого из российской оппозиции мы бы хотели там видеть,

– заметил Ус.