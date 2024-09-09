Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що присутність Росії не є обов'язкова. Однак через таке бажання Заходу, Україна може розглянути вигідного для себе кандидата, для прикладу, когось із представників російської опозиції.

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Чому Захід хоче бачити Росію на другому саміті миру

За словами головного консультанта, країни Заходу зараз живуть більше у світі теорії, ніж практики. Якраз таки на теорії мир – це коли дві країни, які воюють, зустрічаються. Тобто Україна мала б зустрітись з Росією.

Вони забувають історію. На мирні перемовини в Тегерані в 1943 році Гітлера ніхто не запрошував, так само і в Ялту у 1945 році. Тоді не стояло питання, що якщо є війна між двома країнами, щоб були представники обох сторін,

– пояснив Ус.

Зара же реалії інші, на його думку, відбувається деградація світових політичних еліт, що ставить під сумнів існування світових інституцій. На Заході вже сформувався певний "тренд" щодо прагнення залучити Росію для саміту.

Зверніть увагу! Окрім Німеччини, Італія та Швейцарія теж заявили, аби Росія була на другому саміті миру, про що підписали декларацію. Очільники італійського та швейцарського МЗС закликали до створення "спільної переговорної платформи".

Головний консультант пояснив, що також важливо зрозуміти, кого Захід хоче бачити. Це може бути представник Росії, але не обов'язково представник Владіміра Путіна.

Зрештою, Захід має свої контакти з російською опозицією, представника якого можуть запросити на наступний саміт миру.

Через те, що наші партнери часто говорять про необхідність бачити Росію на другому саміті миру, Україні потрібно буде подумати над тим, кого з російської опозиції ми б хотіли там бачити,

– зауважив Ус.