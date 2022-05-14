Как Россия использует сенатора Роба Портмана
Пропаганда использует республиканца для продвижения тезиса о том, что Запад проиграл России в информационной войне. Распространение дезинформации преследует цель формирования ложного впечатления. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что это манипуляция.
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Так, ЦПД отмечает, что прокремлевские медиа распространили материалы с заголовками "Американский сенатор заявил, что Россия побеждает в информационной войне". Очевидно, что страна-агрессор полностью извратила тезисы Портмана в свою пользу.
На самом же деле Портман во время слушаний в сенатском комитете по международным отношениям сказал, что Россия тратит миллиарды долларов на продвижение альтернативной повестки дня и пытается лишить легитимности украинское правительство.
– говорится в сообщении.
Также сенатор отметил, что США должны помочь остановить российскую дезинформацию.
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что использование отдельных тезисов сенатора США с целью формирования ошибочного впечатления о "победе" России в информационном поле манипуляция.
При этом в ведомстве добавили, что полномасштабное нападение на Украину нивелировало влияние российской пропаганды.
В Украине выпустили игральные карты с российскими пропагандистами
Расследователи InformNapalm выпустили два колоды карт. Но не простых – главными героями на них российские военные преступники и политики, а также пропагандистские представители Кремля.
С выпуском карт международному разведывательному сообществу помогло военное руководство Украины, в том числе и Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.
Он рассказал, что ровно 20 лет назад подобные карты выпустили Центральное командование армии США. Тогда на них разместили разыскиваемых военных преступников. Играя в них, военные США запоминали свои цели. Итак, в Украине решили продолжить такую традицию.
Убеждены, что всех военных преступников украинцы знают хорошо, впрочем, почему бы с помощью карт, не зафиксировать в своей памяти их еще четче!
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