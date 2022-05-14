Як Росія використовує сенатора Роба Портмана

Пропаганда використовує республіканця для просування тези про те, що Захід "програв" Росії в інформаційній війні. Поширення дезінформації має на меті формування хибного враження. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що це маніпуляція.

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Так, ЦПД зазначає, що прокремлівські медіа поширили матеріали із заголовками "Американський сенатор заявив, що Росія перемагає в інформаційній війні". Очевидно, що країна-агресорка повністю перекрутила тези Портмана на свою користь.

Насправді ж Портман під час слухань у сенатському комітеті з міжнародних відносин сказав, що Росія витрачає мільярди доларів на просування альтернативного порядку денного та намагається позбавити легітимності український уряд,

– йдеться у повідомленні.

Також сенатор наголосив на тому, що США повинні допомогти зупинити російську дезінформацію.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що використання окремих тез сенатора США з метою формування хибного враження про "перемогу" Росії в інформаційному полі – маніпуляція.

При цьому у відомстві додали, що повномасштабний напад на Україну нівелював вплив російської пропаганди.

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