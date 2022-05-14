Як Росія використовує сенатора Роба Портмана
Пропаганда використовує республіканця для просування тези про те, що Захід "програв" Росії в інформаційній війні. Поширення дезінформації має на меті формування хибного враження. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що це маніпуляція.
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Так, ЦПД зазначає, що прокремлівські медіа поширили матеріали із заголовками "Американський сенатор заявив, що Росія перемагає в інформаційній війні". Очевидно, що країна-агресорка повністю перекрутила тези Портмана на свою користь.
Насправді ж Портман під час слухань у сенатському комітеті з міжнародних відносин сказав, що Росія витрачає мільярди доларів на просування альтернативного порядку денного та намагається позбавити легітимності український уряд,
– йдеться у повідомленні.
Також сенатор наголосив на тому, що США повинні допомогти зупинити російську дезінформацію.
У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що використання окремих тез сенатора США з метою формування хибного враження про "перемогу" Росії в інформаційному полі – маніпуляція.
При цьому у відомстві додали, що повномасштабний напад на Україну нівелював вплив російської пропаганди.
В Україні випустили гральні карти з російськими пропагандистами
Розслідувачі InformNapalm випустили дві колоди карт. Але не простих – головними героями на них є російські воєнні злочинці та політики, а також пропагандистські представники Кремля.
З випуском карт міжнародній розвідувальній спільноті допомогло військове керівництво України, зокрема й Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України.
Він розповів, що рівно 20 років тому схожі карти випустило Центральне командування армії США. Тоді на них розмістили розшукуваних воєнних злочинців. Граючи в них, військові США запам'ятовували свої цілі. Тож, в Україні вирішили продовжити таку традицію.
Переконані, всіх воєнних злочинців українці знають добре, втім, чому б за допомогою карт, не зафіксувати у своїй пам'яті їх ще чіткіше!
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