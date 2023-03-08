Ее в эфире 24 Канала озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Она напрямую связана с НАТО и Россией.

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НАТО ответит России сокрушительным ударом

По словам Андрея Пионтковского, Запад долго сомневается с решениями поставки Украине оружия, потому что боится эскалации войны. В их понимании – это прямое столкновение НАТО и России.

"Российские пропагандисты кричат об ударах по складам с оружием в Польше. Если они (россияне – 24 Канал) ударят по НАТО, то она будет отвечать за каждую свою территорию. НАТО совершит ответный удар, которым закончит войну через несколько дней", – сказал публицист.

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Боится, потому что не хочет кровопролития

Ответный удар от НАТО станет разрушительным для России. Но Запад опасается, что погибнут его военнослужащие, объяснил детали Пионтковский.

А если Путин ударит по какому-то городу (пусть не атомной бомбой, потому что ему уже объяснили, что его убьют за это), погибнет несколько тысяч человек. Для них (Запада – 24 Канал) это недопустимо,

– отметил спикер.

При этом он подчеркнул, что Запад будет поставлять оружие, чтобы Украина победила . Но опять же – без кровопролития военных и мирных жителей Запада.

"Вот такое политическое ограничение заставляет их колебаться: мы дадим ATACMS, но не ударит ли Путин по территории Польши? Тогда мы вынуждены полностью вступить в войну. Да, разобьем россиян, но будут жертвы с нашей стороны. Это для нас политически недопустимо – такой Запад со всеми его плюсами и минусами", – резюмировал Андрей Пионтковский.

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