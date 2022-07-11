Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он говорит, что европейские страны чувствовали себя комфортно, у них было непонимание происходящего.

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По мнению Пионтковского, в Европе и не готовились ни к какой войне.

Он подчеркнул, что Джонсон – единственный, кто точно понимал, что происходит в Украине, что здесь борется полное зло с цивилизованным миром, что Украина не только борется за свою независимость, а сейчас защищает весь Запад.

Публицист поместил, что этого до конца не понимают другие страны Запада. "На днях было такое заявление из Германии, что они хотели отправить много бронемашин, но минобороны наложило на это вето. Якобы мы тогда останемся беззащитными", – ответил эксперт.

Пионтковский заявил, что вопросы их безопасности сейчас решаются на поле боя в Украине. Если из-за отсутствия оружия Украина проиграет, а россия победит и выйдет на их границы, то Европу никто не защитит.

На Западе 40 лет говорят о европейской армии, но сейчас такая появилась и называется она – Вооруженные Силы Украины. Вот она – действующая, эффективная европейская армия, защищающая вас от россиян,

– заметил он.

По словам публициста, Германия должна отдать эти бронемашины Украине. "Потому что если Украина проиграет, то они вам уже не понадобятся, можете себе их в ж*пу засунуть. У них этого понимания нет", – добавил он.

Пионтковский также отметил, что до сих пор в администрации США все же сохраняется такая пропутинская группировка, которая пытается противостоять друзьям Украины.

Каждый раз, когда обсуждают новую помощь или оружие, встает вопрос о том, не “спровоцировали” ли они снова россиян, можно ли давать ракеты большой дальности. Там до конца не понимают, что нельзя бороться с тотальным злом, держа себя за руки,

– говорит публицист.

Пионтковский подытожил, что они говорят, что не стоит допустить эскалации конфликта. Но Путин уже допустил эскалацию до уровня геноцида украинского народа.

"Война "прочищает" мозг. Это понимание доходит до западных лидеров. Но хотелось бы больше и быстрее", – сказал он.

Пионтковский говорит, что Запад не готовился к войне: видео