Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що європейські країни почували себе комфортно, в них було нерозуміння того, що відбувається.

До теми Путін прорахувався і щодо Німеччини, і щодо України, – російський опозиціонер

На думку Піонтковського, в Європі й не готувалися ні до якої війни.

Він наголосив, що Джонсон – єдиний, хто точно розумів, що відбувається в Україні, що тут бореться цілковите зло з цивілізованим світом, що Україна не лише бореться за свою незалежність, а зараз захищає весь Захід.

Публіцист помістив, що цього до кінця не розуміють інші країни Заходу. "На днях була така заява з Німеччини, що вони хотіли відправити багато бронемашин, але міноборони наклало на це вето. Мовляв, ми тоді залишимося беззахисними", – відповів експерт.

Піонтковський заявив, що питання їх безпеки зараз вирішуються на полі бою в Україні. Якщо через відсутність зброї Україна програє, а росія переможе і вийде на їх кордони, то Європу ніхто не захистить.

На Заході 40 років говорять про європейську армію, але зараз така з’явилася і називається вона – Збройні Сили України. От вона – діюча, ефективна європейська армія, що захищає вас від росіян,

– зауважив він.

За словами публіциста, Німеччина має віддати ці бронемашини Україні. "Бо якщо Україна програє, то вони вам вже не знадобляться, можете собі їх в ж*пу засунути. В них цього розуміння немає", – додав він.

Піонтковський також зазначив, що досі в адміністрації США все таки зберігається така пропутінське угрупування, яеке намагається протистояти друзям України.

Кожен раз, коли обговорюють нову допомогу чи зброю, постає питання про те, чи не “спровокували” вони знову росіян, чи можна давати ракети великої дальності. Там до кінця не розуміють, що не можна боротися з тотальним злом, тримаючи себе за руки,

– каже публіцист.

Піонтковський підсумував, що вони ще кажуть, що не варто допустити ескалації конфлікту. Але Путін вже допустив цю ескалацію до рівня геноциду українського народу.

"Війна "прочищає" мозок. Це розуміння доходить до західних лідерів. Але хотілося б більше і швидше", – сказав він.

Піонтковський каже, що Захід не готувався до війни: відео