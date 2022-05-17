"Запад объявил войну России" и другие басни: российское МИД снова отметилось заявлениями

Можно вечно смотреть на огонь, воду и попытки сдержать удивленный взгляд от заявлений россиян относительно войны в Украине. Лавров и компания выдают абсурд с такой уверенностью, что россияне даже верят в него.

МИД российских оккупантов всячески пытается выдавать желаемое за действительное. Мол, великий, злой и могучий Запад сговорился против России, и теперь они вынуждены вести боевые действия и отбиваться от коварного врага. Конечно, с реальностью у фантазий россиян нет ничего общего.

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Новый абсурд от российского МИД

Похоже, что Россия нашла главных виновников всех своих проблем – США и Великобританию. По мнению оккупантов, они объединились и ведут борьбу с россиянами руками Украины. Лавров упорно не желает видеть, что конкретно ВСУ перемололи десятки тысяч российских солдат, и даже циничные и чудовищные преступления российской армии не помогли агрессору добиться хотя бы каких-то собственных целей.

Особо оскорбила Лаврова поддержка Украины Западом. Он издал тираду, что цивилизованный мир начал гибридную войну против России. Конечно, у него нет в этом сомнений, ведь мозг россиян не способен обрабатывать такие вещи как единство, взаимоподдержку и отстаивание ценностей.

Жозеп Боррель говорит, что в этой войне победа должна быть достигнута на поле боя. Англичане, американцы заявляют: "Мы не имеем права разрешить России победить, Россия должна потерпеть поражение". Уже стало четким выражением "Запад готов воевать до последнего украинца". Очень точно,

– выдал Лавров.

Так, Украина победит на поле боя только потому, что Россия не собирается прекращать войну против Украины и готова ликвидировать собственных солдат до тех пор, пока для пополнения потерь не придется мобилизовать российских женщин.

Также Лавров поспешил успокоить россиян, мол, без Интернета Россия не останется. Конечно, не останется, где же еще "Роскомнадзору" следить за россиянами и бросать их за решетку за антироссийские настроения? Не бегать же слугам диктатора по подъездам и подслушивать разговоры за дверью и под окнами.

Оскорбила россиян и позиция Германии, которая готова порвать любые отношения с оккупантами. По мнению российского МИД, "Германия с приходом Шольца потеряла последние признаки самостоятельности". О каких таких признаках шла речь – история умалчивает.

Не упустили шанса соврать оккупанты и о переговорах между Россией и Украиной. По их версии, из процесса вышла именно Украина, а за ее спиной стояли и руководили всеми действиями – мелкая барабанная дробь – Лондон и Вашингтон! С большими глазами и ноткой тоски Лавров также сообщил, что Запад якобы не готов предоставить Украине никаких гарантий безопасности. Интересно будет посмотреть на его лицо, когда после победы Украины над оккупантами он будет читать договор о гарантиях безопасности для нашего государства.

Война России против Украины: коротко о главных событиях

Украина вынуждена резервировать часть сил – нападение армии Беларуси остается вероятным.

Потери российских оккупантов просто колоссальные – ВСУ уже полностью уничтожили 17 батальонно-тактических групп врага.

Россия не только не собирается прекращать войну – враг готовится к длительным боевым действиям.

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