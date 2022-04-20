И это уже большой прогресс, поскольку кремлевского главу с его шантажом больше не боятся. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

Внимание Путину нужно ядерное оружие, когда он угрожает НАТО или Западу, – генерал США

Дело в том, что еще недавно в НАТО говорили о том, что главное ни в коем случае не допустить эскалации конфликта и прямого столкновения с Россией. Следовательно избежать Третьей мировой войны.

"Однако они с опозданием поняли, что именно такая жалкая болтовня и приближает Третью мировую, которую, по сути, Россия и ведет", – сказал публицист.

Мне кажется, что Запад преодолел тот 10-летний период страха перед пустым путинским ядерным шантажом,

– добавил Пионтковский.

Вместе с тем, стали смелее не только лидеры ведущих стран Запада, но и те государства Восточной Европы, которые очень долго колебались.

По словам Пионтковского, на политическом уровне произошел "квантовый скачок", и они поняли такие вещи:

что Украина защищает не только себя, но и весь западный мир;

что Украина вполне способна отразить путинскую агрессию, но для этого нужно поставлять оружие.