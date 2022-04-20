І це вже великий прогрес, оскільки кремлівського главу з його шантажем більше не бояться. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

Увага Путіну потрібна ядерна зброя, коли він погрожує НАТО чи Заходу, – генерал США

Річ у тім, що ще донедавна у НАТО говорили про те, що головне у жодному разі не допустити ескалації конфлікту та прямого зіткнення з Росією. Відтак уникнути Третьої світової війни.

"Однак вони із запізненням зрозуміли, що саме така жалюгідна балаканина і наближує Третю світову, яку, по суті, Росія і веде", – сказав публіцист.

Мені здається, що Захід подолав той 10-літній період страху перед порожнім путінським ядерним шантажем,

– додав Піонтковський.

Разом з тим, стали сміливішими не лише лідери провідних країн Заходу, а й ті держави Східної Європи, які дуже довго вагались.

Тож, за словами Піонтковського, на політичному рівні відбувся "квантовий стрибок", й вони зрозуміли такі речі:

що Україна захищає не лише себе, а й увесь західний світ;

що Україна цілком здатна відбити путінську агресію, але для цього потрібно постачати зброю.