Запад поверил в опасность кремлевских шизофреников
И среди вооружений, которые США будут поставлять Украине в рамках этого нового пакета, будет и тяжелое вооружение, и артиллерия, и все, что нужно, чтобы успешно противостоять российским агрессивным войскам, которые до сих пор не могут успокоиться и ведут войну против Украины и ее народа.
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В политических кругах Запада все больше и больше мнений о том, что единственной гарантией того, что человечество спасется от российской чумы, будет поражение российских вооруженных сил в войне с Украиной. По крайней мере, это заставит Владимира Путина и других шизофреников в Кремле действовать осторожнее, когда речь пойдет об их агрессивных замыслах.
А там и сработает экономическая удавка на шее российского государства, и, возможно, удастся ее подавить, чтобы потом перейти к новому этапу действий против российской агрессивной машины – добиться переформатирования российской государственности, краха путинского агрессивного режима, реального раскаяния российских политиков и общества за агрессивные бесчеловечные действия, которые за последние 30 лет определяют существование РФ.
Но все это – в будущем. А пока США рассматривают новые возможности помощи Украине, за что президента Байдена уже поблагодарил украинский глава. Другие западные лидеры говорят также о необходимости помощи Украине.
Государство-террорист не отмоется от крови
В украинской столице и в местах, где российские военнослужащие совершали свои преступления, побывал глава Европейского Совета Шарль Мишель, также посетили премьер-министры Испании и Дании.
Испанский глава правительства Педро Санчес после пребывания в Киевской области также говорил о военных преступлениях российских бандитов и о военной помощи Испании Украине, которая уже начинает поступать.
Советуем Россия потерпела одно из главных поражений
Очень важно, чтобы это произошло в рамках американского парламента, но к этому определению РФ как террористического государства должны присоединяться все большее число государств цивилизованного мира, да и всех тех государств, которые не хотели бы оказаться под санкциями цивилизованного мира.
Только так можно заставить Китай и Индию отказаться от поддержки агрессивного режима Путина. Заморозить с ним все экономические связи, помогать Западу в том, чтобы поставить путинский режим на колени.
И, конечно, если Россию будут воспринимать как государство, спонсирующее терроризм, в конце концов ни само это государство, ни те, кто его представляют, не будут считаться представителями государства как такового. А должны считаться представителями преступной террористической организации.
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