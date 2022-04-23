Захід повірив в небезпеку кремлівських шизофреніків

І серед тих озброєнь, які США будуть постачати Україні в межах цього нового пакету, буде і важке озброєння, і артилерія, і все, що потрібно, аби успішно протистояти російським агресивним військам, які досі не можуть заспокоїтися й ведуть війну проти України та її народу.

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У політичних колах Заходу дедалі більше думок про те, що єдиною гарантією того, що людство врятується від російської чуми, буде поразка російських збройних сил у війні з Україною. Принаймні, це примусить Володимира Путіна та інших шизофреніків у Кремлі діяти більш обережно, коли йтиметься про їхні агресивні задуми.

А там і спрацює економічний зашморг на шиї російської держави, і, можливо, таки вдасться її придушити, щоб потім перейти до нового етапу дій проти російської агресивної машини – домогтися переформатування російської державності, краху путінського агресивного режиму, реального каяття російських політиків і суспільства як такого за агресивні нелюдські дії, які протягом останніх 30 років визначають існування РФ.

Але все це – у майбутньому. А поки що США розглядають нові можливості допомоги Україні, за що президенту Байдену вже подякував український очільник. Інші західні лідери також говорять про необхідність допомоги Україні.

Держава-терорист не відмиється від крові

В українській столиці й у місцях, де російські військовослужбовці здійснювали свої злочини, побував голова Європейської Ради Шарль Мішель, також Київ відвідали прем'єр-міністри Іспанії та Данії.

Іспанський очільник уряду Педро Санчес після перебування на Київщині також говорив про військові злочини російських бандитів і про військову допомогу Іспанії Україні, яка вже починає надходити.

Радимо Росія зазнала одну з головних поразок

Про російські військові злочини говорять дедалі потужніше, тим паче на тлі злодійських дій, які РФ здійснює у Маріуполі. Парламенти Латвії та Естонії визнали російські дії у війні з Україною геноцидом – і це тільки початок юридичних дій, які в решті-решт мають призвести до оголошення РФ державою, яка спонсорує тероризм.

Дуже важливо, щоб це відбулося в межах американського парламенту, але до цього визначення РФ як терористичної держави мають приєднуватися дедалі більше держав цивілізованого світу, та й усіх тих інших держав, які не хотіли б опинитися під санкціями цивілізованого світу.

Тільки так можна примусити Китай та Індію відмовитися від будь-якої підтримки агресивного режиму Путіна. Заморозити із ним всі економічні зв'язки, допомагати Заходу в тому, щоб поставити путінський режим на коліна.

І, звичайно, якщо Росію будуть сприймати як державу, що спонсорує тероризм, врешті-решт ані сама ця держава, ані ті, хто її представляють, не будуть вважатися представниками держави як такої. А мають вважатися представниками злочинної терористичної організації.

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