Арестович вместе с Дартом Вейдером записал видео, где рассказал, что Запад предоставил тяжелое вооружение Украине.
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Подписал обращение Арестович "Благая весть".
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему предоставить Украине оружие, используемое странами НАТО, – это лучшее решение.
- Это будет мощный сигнал России, что ей не удастся истощить украинскую армию. Напротив – стоимость войны для Москвы очень возрастет. Украинская армия сможет оказать эффективное сопротивление.
- Это еще больше улучшит взаимосовместимость украинской армии с армиями стран Европы. И существенно усилит восточный фланг НАТО. Инвестиции в нашу армию – это лучшие инвестиции в оборону, которые только можно представить.
- Техники, изготовленной по стандартам НАТО, достаточно и она снабжена боеприпасами. Например, артиллерия калибра 155 миллиметров используется в разных странах. Не будет дефицита снарядов, как для советских систем. Это будет не краткосрочное, а системное решение.