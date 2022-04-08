Арестович разом з Дарт Вейдером записав відео, де пожартував, що Захід надав важке озброєння Україні.

Увага Чи отримає Україна винищувачі та як довго триватиме війна: ексклюзивне інтерв'ю Курта Волкера

Підписав звернення Арестович "Блага вість".

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому надати Україні зброю, яку використовують країни НАТО, – це найкраще рішення.

Це буде потужний сигнал Росії, що їй не вдасться виснажити українську армію. Навпаки – вартість війни для Москви надзвичайно зросте. Українська армія зможе чинити ефективний опір. Це ще більше підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи. Та суттєво посилить східний фланг НАТО. Інвестиції в нашу армію, це найкращі інвестиції в оборону, які тільки можна уявити. Техніки, виготовленої за стандартами НАТО достатньо і вона забезпечена боєприпасами. Наприклад, артилерія калібру 155 міліметрів використовується у різних країнах. Не буде дефіциту снарядів, як для радянських систем. Це буде не короткострокове, а системне рішення.

Чи отримає Україна винищувачі – інтерв'ю з Куртом Волкером: дивіться відео 24 каналу