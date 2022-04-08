Арестович разом з Дарт Вейдером записав відео, де пожартував, що Захід надав важке озброєння Україні.
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Підписав звернення Арестович "Блага вість".
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому надати Україні зброю, яку використовують країни НАТО, – це найкраще рішення.
- Це буде потужний сигнал Росії, що їй не вдасться виснажити українську армію. Навпаки – вартість війни для Москви надзвичайно зросте. Українська армія зможе чинити ефективний опір.
- Це ще більше підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи. Та суттєво посилить східний фланг НАТО. Інвестиції в нашу армію, це найкращі інвестиції в оборону, які тільки можна уявити.
- Техніки, виготовленої за стандартами НАТО достатньо і вона забезпечена боєприпасами. Наприклад, артилерія калібру 155 міліметрів використовується у різних країнах. Не буде дефіциту снарядів, як для радянських систем. Це буде не короткострокове, а системне рішення.