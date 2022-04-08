Про це очільник Міністерства оборони повідомив 7 квітня у відеозверненні до держав-партнерів.

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Українські військові дуже швидко опанують нову зброю. Вони вже показали, що здатні надзвичайно ефективно використовувати західні комплекси у бойових умовах. Доказ цьому – втрати ворога,

– сказав він.

Олексій Резніков пояснив, чому надати Україні зброю, яку використовують країни НАТО, – це найкраще рішення.

По-перше, це буде потужний сигнал Росії, що їй не вдасться виснажити українську армію. Навпаки – вартість війни для Москви надзвичайно зросте. Українська армія зможе чинити ефективний опір.

По-друге, це ще більше підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи. Та суттєво посилить східний фланг НАТО. Інвестиції в нашу армію, це найкращі інвестиції в оборону, які тільки можна уявити.

По-третє, техніки, виготовленої за стандартами НАТО достатньо і вона забезпечена боєприпасами. Наприклад, артилерія калібру 155 міліметрів використовується у різних країнах. Не буде дефіциту снарядів, як для радянських систем. Це буде не короткострокове, а системне рішення.

По-четверте, передати цю зброю зможе багато країн у різний спосіб. Дехто вже знімає потрібні нам системи з бойових чергувань, замінюючи їх більш сучасними. Комусь просто потрібен дозвіл країни-виробника.

Ми закликаємо надати нам важку зброю якнайшвидше. Ми не боїмось Росію і здатні її перемогти. Ми хочемо знищити вбивць, ґвалтівників і мародерів, які принесли нам невгамовний біль,

– наголосив глава Міноборони.

Звернення Олексія Резнікова: дивіться відео