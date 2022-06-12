Уже 109 дней Украина дает героический отпор российским оккупантам, решившим нарушить все международные законы и правила в стремлении удовлетворить свои имперские амбиции. Помощь партнеров – важный фактор успешного удержания врага, но для того, чтобы погибало как можно меньше мирных украинцев и наших героев, эта поддержка может быть также интенсивной, как вражеские обстрелы.

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Каждый день промедления – это кровь украинцев

Министр обороны Украины Алексей Резников понимает, что страны Запада начали истощаться и сосредотачиваться на решении проблем. Усталость наших друзей ясна, но мириться тем, что ежедневно гибнут мирные украинцы, нельзя.

Запад рано расслабился, война продолжается. Я понимаю, что усталость и истощение – это естественная психологическая реакция организма на стресс. У политиков есть свои заботы, они должны думать о внутренних проблемах. У лидеров стран есть обязанность думать о последствиях,

– сказал Резников.

Также он добавил, что Украина никогда не согласится на какие-либо уступки своих территорий или акт капитуляции. Россия пытается посеять страх и панику, в частности, и продовольственным вопросом, чтобы заставить мировых лидеров давить на Украину, чтобы она пошла на условия агрессора. Вместо этого ВСУ необходимо оружие, и как только наши воины его получат, то в России не хватит сил диктовать какие-то условия. Тем более, что наши защитники и защитницы уже показали, что не только быстро овладевают оружием партнеров, но и могут выявить в нем недостатки и самостоятельно все починить.

Военная помощь для Украины: коротко о последних новостях

Испания заявила о готовности передать Украине 40 германских танков Leopard 2 A4. Оставалось только получить согласие правительства Германии. К сожалению, там решили ответить отказом .

Контрнаступление ВСУ откладывается на несколько месяцев. Причина – тяжелое оружие от партнеров задерживается . Для того чтобы пойти в наступление, наши герои должны иметь огневое преимущество. Сейчас, к сожалению, подобная ситуация еще не сложилась.

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