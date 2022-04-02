Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.
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По его словам, принципиальное изменение позиции Германии означает стратегическое смещение в отношении стран Запада к этой войне.
"Они уже начали понимать, что нельзя ограничиться поставками такого вооружения, как афганским моджохедам когда-то. Потому что мы централизованное государство, сохранившее руководство, экономику и государственное управление ВСУ. Никакой партизанщины нет", – пояснил Арестович.
Он подчеркнул, что если Запад хочет, чтобы мы как государство победили врага, то нужно поставлять вооружение межгосударственным путем, чтобы наши вооруженные силы и часть обороны могли проводить государственную войну, а не войну стреляющих из гранатомета партизан.
Они поначалу планировали, что нас скоро захватят, в особенности немцы (так думали, – ред.), по оговоркам наших дипломатов, и мы начнем партизанскую войну. К такой войне они готовились. Потом они поняли, что мы можем отбиться и действовать как государство,
– заявил советник главы ОП.
Арестович отметил, что 38 сутки сутки идет война, но наша авиация работает, армия работает и ни одна бригада не уничтожена.
"За почти 40 дней они поняли, что с нами нужно общаться как государство и поставлять как государство, чтобы мы могли дальше гнать врага. И это изменение принципиальное", – заверил он.
Но здесь есть технические моменты. Если нам предоставят советские образцы оружия, то это будет быстро, если западные образцы – то нужно 2 или 3 недели на обучение.
Арестович о новой фазе войны, смене позиций Запада, химоружии и угрозе из Приднестровья: