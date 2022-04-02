Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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За його словами, принципова зміна позиції Німеччини означає стратегічний зсув у відношенні країн Заходу до цієї війни.

"Вони вже почали розуміти, що не можна обмежитися постачанням такого озброєння, як афганським моджохедам колись. Бо ми централізована держава, яка зберегла керівництво, економіку і державне керування ЗСУ. Ніякої партизанщини немає", – пояснив Арестович.

Він наголосив, що якщо захід хоче, щоб ми, як держава, перемогли ворога, то треба постачати озброєння міждержавним шляхом, щоб наші збройні сили і частина оборони могли проводити державну війну, а не війну партизан, які стріляють з гранатомета.

Вони спочатку планували, що нас швидко захоплять, особливо німці (так думали, – ред.), за обмовками наших дипломатів, і ми почнемо партизанську війну. До такої війни вони готувалися. Потім вони зрозуміли, що ми можемо відбитися та діяти як держава,

– заявив радник глави ОП.

Арестович наголосив, що 38 добу добу триває війна, але наша авіація працює, армія працює і жодної бригади не знищено.

"За майже 40 днів вони зрозуміли, що з нами потрібно спілкуватися як держава і постачати як держава, щоб ми могли далі гнати ворога. І це зміна принципова", – запевнив він.

Але тут є технічні моменти. Бо якщо нам нададуть радянські зразки зброї, то це буде швидко, якщо західні зразки – то треба 2 чи 3 тижні на навчання.

Арестович про нову фазу війни, зміну позицій Заходу, хімзброю та загрозу з Придністров'я: