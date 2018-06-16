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"Запад проиграл Путину": Портников оценил проведение ЧМ-2018 в России

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Запад переживает моральное поражение за проведение ЧМ-2018 в России
Запад переживает моральное поражение за проведение ЧМ-2018 в России / Фото из открытых источников

Цивилизованный мир и его лидеры расписались в собственной беспринципности и нравственном бессилии перед Владимиром Путиным, ведь позволили ему так комфортно себя чувствовать во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников, сообщает "Эспрессо".

Он отметил, что генсеку ООН Антониу Гутерришу придется разговаривать с главой Кремля о судьбе политзаключенного Олега Сенцова и других украинских заложников, поскольку с таким призывом обратились к нему представители 38 стран мира.

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"И сам факт того, что генеральному секретарю ООН придется разговаривать с руководителем страны, в которой проходит футбольный чемпионат, о политических заключенных – граждан другой страны, еще раз подчеркнет всю двусмысленность ситуации с этим чемпионатом", – отметил эксперт.

Журналист подчеркнул, что сам факт проведения футбольного мундиаля в стране, которая развязала войну, преследует политических диссидентов, охотится за чужими гражданами и дестабилизирует ситуацию во многих регионах мира, ставит любого политика, который приедет на чемпионат, в сложную ситуацию.

Тот, кто приедет в Москву на матчи – как генеральный секретарь ООН – вынужден будет говорить с Владимиром Путиным отнюдь не о футболе. Самого Путина это, конечно же, устраивает. Ведь российскому президенту важно не то, о чем с ним говорят, а то, что к нему приезжают,
– считает Портников.

По его словам, Путин не пойдет ни на одно из требований цивилизованного мира, и не освободит никаких заключенных. Максимум на что согласится российский глава – это дать разрешение украинскому омбудсмену посетить заложников и потом "будет щеголять этим перед своими западными собеседниками".

"Цивилизованный мир, который позволил Путину так комфортно себя чувствовать, весь этот месяц будет выглядеть настоящей унтер-офицерской вдовой, которая сама высекла себя на Красной площади под объективы Russia today. Если Запад хотел расписаться в собственной беспринципности и нравственном бессилии – у него это получилось", – подытожил Портников.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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