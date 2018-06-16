"Захід програв Путіну": Портников оцінив проведення ЧС-2018 в Росії

Цивілізований світ і його лідери розписалися у власній безпринципності і моральному безсиллі перед Володимиром Путіном, адже дозволили йому так комфортно себе почувати під час проведення Чемпіонату світу з футболу-2018 в Росії.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляє "Еспресо".

Він зауважив, що генсеку ООН Антоніу Гутеррішу доведеться розмовляти з главою Кремля про долю політв'язня Олега Сенцова та інших українських заручників, оскільки з таким закликом звернулися до нього представники 38 країн світу.

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"І сам факт того, що генеральному секретарю ООН доведеться розмовляти з керівником країни, в якій проходить футбольний чемпіонат, про політичних в'язнів – громадян іншої країни, ще раз підкреслить всю двозначність ситуації з цим чемпіонатом", – зазначив експерт.

Журналіст підкреслив, що сам факт проведення футбольного мундіалю в країні, яка розв'язала війну, переслідує політичних дисидентів, полює за чужими громадянами і дестабілізує ситуацію в багатьох регіонах світу, ставить будь-якого політика, який приїде на чемпіонат, в складну ситуацію.

Той, хто приїде в Москву на матчі – як генеральний секретар ООН – змушений буде говорити з Володимиром Путіним аж ніяк не про футбол. Самого Путіна це, звичайно ж, влаштовує. Адже російському президенту важливо не те, про що з ним говорять, а те, що до нього приїжджають,

– вважає Портников.

За його словами, Путін не піде на жодне виконання вимог цивілізованого світу, і не звільнить ніяких ув'язнених. Найбільше на що погодиться російський глава – це дати дозвіл українському омбудсмену відвідати заручників і потім "буде хизуватися цим перед своїми західними співрозмовниками".

"Цивілізований світ, який дозволив Путіну так комфортно себе почувати, весь цей місяць буде виглядати справжньою унтер-офіцерською вдовою, яка сама відшмагала себе на Красній площі під об'єктиви Russia today. Якщо Захід хотів розписатися у власній безпринципності і моральному безсиллі – у нього це вийшло", – підсумував Портников.