15:46
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, 15 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, 15 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

"Захід програв Путіну": Портников оцінив проведення ЧС-2018 в Росії

1032 Читать новость на русском
Захід переживає моральну поразку через проведення ЧС-2018 у Росії
Захід переживає моральну поразку через проведення ЧС-2018 у Росії / Фото з відкритих джерел

Цивілізований світ і його лідери розписалися у власній безпринципності і моральному безсиллі перед Володимиром Путіном, адже дозволили йому так комфортно себе почувати під час проведення Чемпіонату світу з футболу-2018 в Росії.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляє "Еспресо".

Він зауважив, що генсеку ООН Антоніу Гутеррішу доведеться розмовляти з главою Кремля про долю політв'язня Олега Сенцова та інших українських заручників, оскільки з таким закликом звернулися до нього представники 38 країн світу.

Читайте також: ЧС-2018 покаже, що Росія визнана всім світом, – правозахисниця

"І сам факт того, що генеральному секретарю ООН доведеться розмовляти з керівником країни, в якій проходить футбольний чемпіонат, про політичних в'язнів – громадян іншої країни, ще раз підкреслить всю двозначність ситуації з цим чемпіонатом", – зазначив експерт.

Журналіст підкреслив, що сам факт проведення футбольного мундіалю в країні, яка розв'язала війну, переслідує політичних дисидентів, полює за чужими громадянами і дестабілізує ситуацію в багатьох регіонах світу, ставить будь-якого політика, який приїде на чемпіонат, в складну ситуацію.

Той, хто приїде в Москву на матчі – як генеральний секретар ООН – змушений буде говорити з Володимиром Путіним аж ніяк не про футбол. Самого Путіна це, звичайно ж, влаштовує. Адже російському президенту важливо не те, про що з ним говорять, а те, що до нього приїжджають,
– вважає Портников.

За його словами, Путін не піде на жодне виконання вимог цивілізованого світу, і не звільнить ніяких ув'язнених. Найбільше на що погодиться російський глава – це дати дозвіл українському омбудсмену відвідати заручників і потім "буде хизуватися цим перед своїми західними співрозмовниками".

"Цивілізований світ, який дозволив Путіну так комфортно себе почувати, весь цей місяць буде виглядати справжньою унтер-офіцерською вдовою, яка сама відшмагала себе на Красній площі під об'єктиви Russia today. Якщо Захід хотів розписатися у власній безпринципності і моральному безсиллі – у нього це вийшло", – підсумував Портников.

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сьогодні, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 101
Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
сьогодні, 12:06 Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
Ілля Кенігштейн 632
Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 11:15 Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018
1500
Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
сьогодні, 11:00 Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
Сергій Фурса 998
В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...
сьогодні, 08:40 В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...
Ольга Черненко 1078
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук