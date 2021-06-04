На западе Франции мужчина с отверткой напал на прохожих: есть раненые

В городе Нант на западе Франции, 4 июня вооруженный отверткой мужчина напал на прохожих. В результате этого пострадали 4 человека.
Что случилось на западе Франции
Инцидент произошел в самом центре города. Нападавший сначала ударил отверткой в грудь мужчины.
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Далее злоумышленник начал нападать на других прохожих, целясь им в горло.
Остановить преступника смог охранник одного из магазинов с помощью баллончика со слезоточивым газом. Вместе с прохожими он удерживал нападавшего на Земле до прибытия полиции.
Я попросил его положить оружие. Он отказался. Нападавший был без маски. Он не казался пьяным. Он увидел, что возле меня проходят мужчина с женщиной и бросился на них. К счастью, они успели убежать,
– рассказал охранник.
Нападавший рассказал правоохранителям, что ему 27 лет. Больше информации о нем не разглашают.
В каком состоянии пострадавшие
Прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь раненым. Одного из пострадавших отвезли в больницу.Обратите внимание! Недавно во Франции мужчина обстрелял полицейских из охотничьего оружия крупного калибра и скрылся. Для того, чтобы задержать стрелка, правоохранители начали спецоперацию. К ней привлекли 300 силовиков и 4 вертолета