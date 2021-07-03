В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что уровень воды может подняться на Закарпатье, Прикарпатье, Буковине и Львовщине.

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Спасатели отметили, что в реках бассейнов Прута, Сирета, Сяна, Днестра ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1,5 метра над уровнями, без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (желтый уровень опасности),

– информируют в ГСЧС.

Другие предупреждения об изменении гидрологической ситуации

Поднятие уровня воды в течение 3 – 4 июля также прогнозируют

на реке Ворона возле города Тысменица ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,3 – 1,0 метра, возможен начальный выход воды на пойму (желтый уровень опасности).

в Днестре на участке Галич – Залещики ожидается подъем уровней воды на 1,2 – 1,7 метра, без негативных последствий

на реке Прут на участке Черновцы – госграница, в связи с поднятием волны дождевого паводка, ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,3 – 0,8 метра, без негативных последствий.

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