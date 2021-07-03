У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рівень води може піднятися на Закарпатті, Прикарпатті, Буковині та Львівщині.

Читайте також Грози, град і потужний вітер: в Україні – штормове попередження

Рятувальники зазначили, що у річках басейнів Прута, Сірету, Сяну, Дністра очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 1,5 метра над рiвнями, без негативних наслідків.

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків (жовтий рівень небезпеки),

– інформують у ДСНС.

Інші попередження про зміну гідрологічної ситуації

Підняття рівня води протягом 3 – 4 липня також прогнозують:

на річці Ворона бiля міста Тисмениця очiкується продовження пiдйому рiвня води на 0,3 – 1,0 метра, можливий початковий вихiд води на заплаву (жовтий рiвень небезпеки).

у Днiстрi на дiлянцi Галич – Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 1,2 – 1,7 метра, без негативних наслiдкiв

на річці Прут на дiлянцi Чернiвцi – держкордон, у звязку з добiганням хвилi дощового паводку, очiкується продовження пiдйомiв рiвнiв води на 0,3 – 0,8 метра, без негативних наслідків.

До теми Град та шквали: на Київщину насувається сильна гроза