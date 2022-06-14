Осадки обещают в Запорожье, Луганщине, Донбассе и Харьковщине. В остальных областях должно быть солнечно, правда, на небе могут появляться облака.

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В западных областях – незначительное похолодание

15 июня столбики термометров в Украине не поднимутся выше отметки +30 градусов. Теплее всего будет на Николаевщине и Херсонщине - +26 ... +28. Почти так же воздух прогреется в Крыму, Одесской области и в Луганской области - +25...+27.

Незначительное похолодание – в западных областях. Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет всего +18...+20. На остальных украинских территориях температура будет колебаться в пределах +20...+26 градусов.

Обратите внимание! В Киеве осадков не прогнозируется. Воздух прогреется до +24...+26 градусов. Ветер – западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Синоптики предупредили об опасности

В Укргидрометцентре говорят, что 15 июня в восточных и юго-восточных областях возможны грозы, град и шквалы. Скорость ветра может достигать 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности I – желтый.

Также в течение 15-17 июня в Украине, кроме западных и части восточных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко.

Синоптики Наталья Диденко написала, что атмосферный фронт проходит Украину. Так что периодические грозовые дожди останутся только на Востоке Украины. Диденко предполагает, что незначительные локальные дожди могут быть в среду и в западных областях.

На остальной территории Украины 15 июня антициклон David из Западной Европы, который уже собирается к нам в гости, обусловит сухую солнечную погоду. Ветер ожидается северо-западный, умеренный,

– заметила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +22...+24;

Львов – +18...+20;

Ивано-Франковск – +18...+20;

Тернополь – +18...+20;

Черновцы – +21...+23;

Хмельницкий – +20…+22;

Луцк – +20...+22;

Ровно – +20…+22;

Житомир – +22…+24;

Винница – +22...+24;

Одесса – +25...+27;

Николаев – +26…+28;

Херсон – +26...+28;

Симферополь – +25...+27;

Кропивницкий – +24...+26;

Черкассы – +24…+26;

Чернигов – +23...+25;

Суммы – +24...+26;

Полтава – +24...+26;

Днепр – +25...+27;

Запорожье – +24...+26;

Донецк – +23...+25;

Луганск – +25…+27;

Харьков – +24…+26;

Киев – +24…+26.

Погода в Украине на 15 июня / Карта Укргидрометцентра