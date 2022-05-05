Утром по всему Западу Украины, а также в других областях прозвучали воздушные тревоги. Заметим, что за эти сутки это уже второй раз. Не пренебрегайте личной безопасностью и немедленно отправляйтесь в укрытие.

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Где раздалась воздушная тревога

Около 10:00 воздушная тревога прозвучала в таких областях:

Львовской,

Хмельницкой,

Ровненской,

Ивано-Франковской,

Волынской,

Закарпатской,

Черновицкой,

Тернопольской,

Харьковской,

Житомирской,

а также в городе Киеве.

Подчеркиваем, что чрезвычайно важно находиться в укрытии до сигнала об отбое воздушной тревоги. Если вы не можете отправиться в убежище, тогда хотя бы не стойте возле окон, а лучше воспользуйтесь правилом двух стен. Это также может позволить вам уцелеть, если вражеский снаряд попадет рядом с вашим домом.

Отметим, что около половины 4 утра по всей Украине уже звучала воздушная тревога. А перед тем ее дважды включали вечером, 4 мая. К сожалению, во время сирены в некоторых городах нашей страны слышали взрывы.

Коротко о взрывах в Украине за минувшие сутки

Практически сразу после вечернего сигнала о воздушной тревоге стало известно о взрывах в Днепре и Черкассах. Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов подтвердил один "прилет". Он отметил, что оккупанты выпустили по городу сразу две ракеты. Одну из них уничтожили силы ПВО, а вторая таки попала в инфраструктурный объект.

Что касается Черкасс, то там сработала ПВО, поэтому сообщений о попадании и не могло быть. Кроме того, нашим защитникам удалось уничтожить вражескую ракету в селе Требухов Киевской области. Обломки вражеского боеприпаса упали посреди поля, поэтому и здесь обошлось без пострадавших.

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