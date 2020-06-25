25 июня проезд по дорогам государственного значения Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей восстановлен. Хотя часть дорог в этих областях была уничтожена или повреждена.

Вследствие непогоды в Украине (значительные осадки), повлекшей подъем уровня воды в реках, за два дня (22-23 июня) были разрушены участки дорог на западе Украины. На этих дорогах было ограничено движение транспорта. А стоимость ущерба от разрушения составила 234,4 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

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Уже с 25 июня в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях восстанавливается движение транспорта по дорогам государственного значения.

Хотя там и дальше есть участки дорог, которые были уничтожены.

Какие дороги были повреждены и как их объехать

Черновицкая область

Р-62 Криворивня – Усть-Путила – Старые Куты – Вижница – Сторожинец –Черновцы. Объезд осуществляется по автомобильной дороге Т-26-09 /Р-62/ – Долишний Шепит – КПП "Руська".

Т-26-01 Черновцы – Вашковцы – Путила – КПП "Руська" с подъездом к КПП "Шепит". Объезд осуществляется по дорогам М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече (по маршруту Черновцы – Мамаевцы), Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга (Мамаевцы – Дубовцы) и Т-26-07 Кицмань – Сторожинец – Глубокая – Опришени с подъездом к станции Вадул Сирет (Дубовцы – Глинница).

Т-26-04 Черновцы – Герца – КПП "Дьяковцы".

Т-26-06 /Н-03/ – Новоселица – Герца – КПП "Дьяковцы". Объезд осуществляется по автомобильным дорогам Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга (на Кишинев).

Т-26-09 /Р-62/ – Долишний Шепит – КПП "Руська".

Ивано-Франковская область

Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов. Объезд осуществляется по дорогам Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга и Т-09-10 Бурштын – Калуш. Также объезд осуществляется по местным дорогам.

Н-18 Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь.

Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Борщев – Каменец-Подольский.

Р-62 Криворивня – Усть-Путила – Старые Куты – Вижница – Сторожинец – Черновцы.

Т-09-03 Галич – Подгайцы – Сатанов.

По остальным дорогам движение осуществляется в ограниченном режиме.

Закарпатская область

Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов.

Н-13 Львов – Самбор – Ужгород.

Р-21 Долина – Хуст.

Т-07-24 Хуст – Шаян – Вышково.

Львовская область

Т-14-19 Николаев – Жидачев – Калуш (км 43 + 700). Объезд осуществляется по дорога М-12 Стрый – Знаменка, Н-09 Мукачево – Львов и Т-09-10 Бурштын – Калуш.

Тернопольская область