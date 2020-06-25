На Заході України відновили проїзд трасами державного значення: які дороги були знищено негодою
25 червня проїзд дорогами державного значення Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей відновлено. Хоча частина доріг в цих областях була знищена чи пошкоджена.
Внаслідок негоди в Україні (значні опади), що спричинили підйом рівня води в річках, за два дні (22 – 23 червня) було зруйновано ділянки доріг на Заході України. На цих дорогах було обмежено рух транспорту. А вартість збитків від руйнування склала 234,4 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомлені "Укравтодору".
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Та вже з 25 червня у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях відновлюється рух транспорту по дорогах державного значення.
Хоча там і надалі є ділянки доріг, які були знищені.
Які дороги були пошкоджені та як їх об'їхати
Чернівецька область
- Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці. Об’їзд здійснюється по автомобільній дорозі Т-26-09 /Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП "Руська".
- Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП "Руська" з під’їздом до КПП "Шепіт". Об’їзд здійснюється по дорогах М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (за маршрутом Чернівці – Мамаївці), Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (Мамаївці – Дубівці) та Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени з під'їздом до станції Вадул Сірет (Дубівці – Глинниця).
- Т-26-04 Чернівці – Герца – КПП "Дяківці".
- Т-26-06 /Н-03/ – Новоселиця – Герца – КПП "Дяківці". Об’їзд здійснюється по автомобільних дорогах Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів).
- Т-26-09 /Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП "Руська".
Івано-Франківська область
- Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів. Об’їзд здійснюється по дорогах Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига та Т-09-10 Бурштин – Калуш. Також об’їзд здійснюється по місцевих дорогах.
- Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль.
- Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський.
- Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці.
- Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів.
По решті доріг рух здійснюється в обмеженому режимі.
Закарпатська область
- Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів.
- Н-13 Львів – Самбір – Ужгород.
- Р-21 Долина – Хуст.
- Т-07-24 Хуст – Шаян – Вишково.
Львівська область
- Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш (км 43+700). Об’їзд здійснюється дорогам М-12 Стрий – Знам’янка, Н-09 Мукачево – Львів та Т-09-10 Бурштин – Калуш.
Тернопільська область
- Відбулося нанесення намулу на 65 км доріг державного значення та замулено 4 мости.