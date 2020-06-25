25 червня проїзд дорогами державного значення Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей відновлено. Хоча частина доріг в цих областях була знищена чи пошкоджена.

Внаслідок негоди в Україні (значні опади), що спричинили підйом рівня води в річках, за два дні (22 – 23 червня) було зруйновано ділянки доріг на Заході України. На цих дорогах було обмежено рух транспорту. А вартість збитків від руйнування склала 234,4 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомлені "Укравтодору".

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Та вже з 25 червня у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях відновлюється рух транспорту по дорогах державного значення.

Хоча там і надалі є ділянки доріг, які були знищені.

Які дороги були пошкоджені та як їх об'їхати

Чернівецька область

Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці. Об’їзд здійснюється по автомобільній дорозі Т-26-09 /Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП "Руська".

Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП "Руська" з під’їздом до КПП "Шепіт". Об’їзд здійснюється по дорогах М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (за маршрутом Чернівці – Мамаївці), Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (Мамаївці – Дубівці) та Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени з під'їздом до станції Вадул Сірет (Дубівці – Глинниця).

Т-26-04 Чернівці – Герца – КПП "Дяківці".

Т-26-06 /Н-03/ – Новоселиця – Герца – КПП "Дяківці". Об’їзд здійснюється по автомобільних дорогах Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів).

Т-26-09 /Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП "Руська".

Івано-Франківська область

Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів. Об’їзд здійснюється по дорогах Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига та Т-09-10 Бурштин – Калуш. Також об’їзд здійснюється по місцевих дорогах.

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль.

Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський.

Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці.

Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів.

По решті доріг рух здійснюється в обмеженому режимі.

Закарпатська область

Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів.

Н-13 Львів – Самбір – Ужгород.

Р-21 Долина – Хуст.

Т-07-24 Хуст – Шаян – Вишково.

Львівська область

Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш (км 43+700). Об’їзд здійснюється дорогам М-12 Стрий – Знам’янка, Н-09 Мукачево – Львів та Т-09-10 Бурштин – Калуш.

Тернопільська область